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Covid-19 sürecinde organik tarım önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle organik tarım alanlarının çoğaltılmasının öneminin daha da arttığını belirterek, “Salgın nedeniyle AB ve diğer birçok ülke organik tarım alanlarını arttırma konusunda çalışmalar başlattı. KKTC’nin de yaşanan salgını fırsata dönüştürüp organik tarım alanlarını ve politikalarını geliştirme konusunda çalışmalarını artırması önemlidir” dedi.

26 Ocak 2021 Salı 15:08
Covid-19 sürecinde organik tarım önemli
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle organik tarım alanlarının çoğaltılmasının öneminin daha da arttığını belirterek, bu konuda yerel ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ilgili bakanlıkların organik tarım konusunda adımlar atmasının gerekliliğine dikkat çekti ve adanın coğrafi konumu ve benzeri pozitif değerlerini değerlendirerek agro-eko turizm adası olarak tanıtılmasının da faydalı olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Özgüven, KKTC’de 2005 yılından bu yana organik tarım çalışmalarının başladığını belirterek, özellikle turunçgiller, zeytin, nar, incir, harnup, üzüm ve enginar gibi bitkisel üretim yanı sıra kısmen de hayvansal üretim ile devam ettiği ancak ürün çeşitleri ve alanlarının arttırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

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Elde edilen organik tarım ürünlerinin katma değeri yüksek ürünler halinde pazara arzının hem ekonomi hem de tüketici bakımından gerekli olduğunu dile getiren Özgüven, “Hem ekolojisi hem de doğal yapısıyla KKTC’de uygulanabilir doğru yönlendirmelerle organik tarım teşvik edilmelidir. Bu sayede hem ada ekonomisi hem de organik tarım yapılan bölgelerde geçimini tarım ile sağlayan halkın yaşam standardının iyileştirilmesi sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs ada olması nedeniyle organik tarıma elverişliliği açısından büyük bir avantaja sahiptir”

Özellikle KKTC gibi coğrafi konumu itibariyle izole olan ülkelerin gıda konusunda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri gerektiğini kaydeden Özgüven, Kıbrıs’ın ada olması nedeniyle organik tarıma elverişliliği açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özgüven, adada tarımsal işletmelerin küçük ölçekli olmasının bir olumsuzluk olarak görülmesine rağmen uygulanacak doğru şekillendirmelerle mevcut üreticilerin organik tarıma yönelmelerinin sağlanabileceğini belirterek, “Alınacak organik ürün sertifikasyonu ile dünya pazarlarındaki yerlerini almaları daha da hızlanabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Organik TarımAhsen Işık Özgüven
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