Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”

Ico-D Uluslararası Tasarım Konseyi’nin kuruluş tarihi olan 27 Nisan’ın “Dünya Tasarım Günü” olarak kutlandığını belirten Gökaşan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak kendilerinin de konseye üye olduklarını hatırlattı.

Yrd. Doç. Dr. Gökaşan son iki yıllık süreçte grafik tasarım sanatçılarına birçok sorumluluk yüklendiğine dikkat çekerek, “Bilindiği üzere Aralık 2019 yılından itibaren dünyaya damgasını vuran ve gündemi meşgul eden Covid-19 pandemisi nedeniyle grafik tasarım sanatçılarının görsel iletişim becerileri ve estetik yorumlamalarına ihtiyaç duymuştur” ifadesini kullandı.

Tasarlanan Covid-19 pandemi süreci temalı ikonlar, piktogramlar, yazı tipleri, renk kodları, illüstrasyonlar, foto-manipülasyonlar ve dijital kolajların bu sürecin bir nevi kurumsal kimliğine katkıda bulunduğunu aktaran Gökaşan, “Bu durum aynı zamanda insanların pandemi ile ilgili kolay, anlaşılır ve etkin bir biçimde bilgilendirilmelerine olanak sağlamıştır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Gökaşan süreç içerisinde ülkede ihtiyaç duyulan ve yerli üretim dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin ambalaj grafiği tasarımlarında da grafik tasarımın önemli bir rol oynadığını dile getirerek, Dünyadaki güncel tasarım trendlerinin takip edilmesinin, küresel düşünüp yerel hareket etmenin de tasarımın bir parçası olduğunu kaydetti.

Açıklamasının sonunda tasarım eğitimine daha çok önem verilmesinin gerekli olduğunu da vurgulayan Gökaşan, UKÜ Grafik Tasarım Bölümü olarak tüm grafik tasarımcılarının 27 Nisan Dünya Tasarım Günü’nü kutladıklarını da sözlerine ekledi.