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Covid-19 salgınında son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

21 Şubat 2021 Pazar 08:30
Covid-19 salgınında son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 111 milyon 495 bin 948, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 468 bin 777 ,iyileşen kişi sayısı ise 86 milyon 328 bin 286.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 657 bin 995.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 991 bin 91,

- Brezilya 10 milyon 81 bin 693,

- Rusya 4 milyon 151 bin 984,

- İngiltere 4 milyon 105 bin 675,

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- Fransa 3 milyon 583 bin 135,

- İspanya 3 milyon 133 bin 122,

- İtalya 2 milyon 795 bin 796,

-Türkiye 2 milyon 631 bin 876,

-Almanya 2 milyon 383 bin 87,

-Yunanistan 178 bin 918,

-Güney Kıbrıs 33 bin 153,

-KKTC 3192.

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Son Güncelleme: 21.02.2021 00:10
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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