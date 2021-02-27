Covid-19 salgınında son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 113 milyon 991 bin 689, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 529 bin 421 ,iyileşen kişi sayısı ise 89 milyon 544 bin 725.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 136 bin 912.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 79 bin 979,

- Brezilya 10 milyon 457 bin 794,

- Rusya 4 milyon 223 bin 186,

- İngiltere 4 milyon 163 bin 85,

- Fransa 3 milyon 712 bin 20,

- İspanya 3 milyon 188 bin 553,

- İtalya 2 milyon 888 bin 923,

-Türkiye 2 milyon 683 bin 971,

-Almanya 2 milyon 436 bin 506,

-Yunanistan 188 bin 201,

-Güney Kıbrıs 34 bin 181,

-KKTC 3356.