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Covid-19 salgınında son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

26 Şubat 2021 Cuma 08:30
Covid-19 salgınında son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 113 milyon 550 bin 202, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 519 bin 328 ,iyileşen kişi sayısı ise 89 milyon 134 bin 277.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 52 bin 262.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 63 bin 491,

- Brezilya 10 milyon 393 bin 886,

- Rusya 4 milyon 212 bin 100,

- İngiltere 4 milyon 154 bin 562,

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- Fransa 3 milyon 686 bin 813,

- İspanya 3 milyon 180 bin 212,

- İtalya 2 milyon 868 bin 435,

-Türkiye 2 milyon 674 bin 766,

-Almanya 2 milyon 426 bin 819,

-Yunanistan 186 bin 469,

-Güney Kıbrıs 33 bin 909,

-KKTC 3318.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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