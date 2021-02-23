Covid-19 salgınında son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 112 milyon 263 bin 225, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 485 bin 386 ,iyileşen kişi sayısı ise 87 milyon 798 bin 712.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 826 bin 307.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 16 bin 434,

- Brezilya 10 milyon 197 bin 531,

- Rusya 4 milyon 177 bin 330,

- İngiltere 4 milyon 126 bin 150,

- Fransa 3 milyon 609 bin 827,

- İspanya 3 milyon 153 bin 971,

- İtalya 2 milyon 818 bin 863,

-Türkiye 2 milyon 646 bin 526,

-Almanya 2 milyon 399 bin 500,

-Yunanistan 180 bin 672,

-Güney Kıbrıs 33 bin 391,

-KKTC 3232.