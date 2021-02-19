Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 110 milyon 815 bin 201, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 450 bin 927 ,iyileşen kişi sayısı ise 85 milyon 755 bin 864.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 516 bin 31.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 962 bin 189,

- Brezilya 10 milyon 30 bin 626,

- Rusya 4 milyon 125 bin 598,

- İngiltere 4 milyon 83 bin 242,

- Fransa 3 milyon 121 bin 687,

- İspanya 3 milyon 107 bin 172,

- İtalya 2 milyon 765 bin 412,

-Türkiye 2 milyon 616 bin 600,

-Almanya 2 milyon 372 bin 201,

-Yunanistan 176 bin 59,

-Güney Kıbrıs 32 bin 935,

-KKTC 3157.