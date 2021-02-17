Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 110 milyon 8 bin 164, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 427 bin 879 ,iyileşen kişi sayısı ise 84 milyon 810 bin 722.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 375 bin 616.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 937 bin 106,

- Brezilya 9 milyon 921 bin 981,

- Rusya 4 milyon 99 bin 323,

- İngiltere 4 milyon 58 bin 468,

- Fransa 3 milyon 489 bin 129,

- İspanya 3 milyon 96 bin 343,

- İtalya 2 milyon 739 bin 591,

-Türkiye 2 milyon 602 bin 34,

-Almanya 2 milyon 352 bin 766,

-Yunanistan 173 bin 905,

-Güney Kıbrıs 32 bin 707,

-KKTC 3105.