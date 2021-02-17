banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP’de bitmeyen kavga!
YDP’de bitmeyen kavga!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret etmeli
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret...
Ekmek yapmak için un gerekir
Ekmek yapmak için un gerekir
banner376
Flaş Haber
Kar yağdı
Kapat

Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

17 Şubat 2021 Çarşamba 08:30
Covid-19 salgınında son durum
banner337
banner391

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 110 milyon 8 bin 164, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 427 bin 879 ,iyileşen kişi sayısı ise 84 milyon 810 bin 722.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 375 bin 616.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 937 bin 106,

- Brezilya 9 milyon 921 bin 981,

- Rusya 4 milyon 99 bin 323,

- İngiltere 4 milyon 58 bin 468,

banner341
- Fransa 3 milyon 489 bin 129,

- İspanya 3 milyon 96 bin 343,

- İtalya 2 milyon 739 bin 591,

-Türkiye 2 milyon 602 bin 34,

-Almanya 2 milyon 352 bin 766,

-Yunanistan 173 bin 905,

-Güney Kıbrıs 32 bin 707,

-KKTC 3105.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar yağdı
Kar yağdı
Hava durumu
Hava durumu
Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne atandı
Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne atandı
Amcaoğlu Başbakanlık Müsteşarı oldu
Amcaoğlu Başbakanlık Müsteşarı oldu
Pilli, Dr. Halil Onalt’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Pilli, Dr. Halil Onalt’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Tatar Borell’le telefonda görüştü...
Tatar Borell’le telefonda görüştü...
YDP’de bitmeyen kavga!
YDP’de bitmeyen kavga!
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha...
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha...
Cumhurbaşkanı Tatar'dan koronavirüsten ölenler için taziye
Cumhurbaşkanı Tatar'dan koronavirüsten ölenler için taziye
Tuzla kavşağında feci kaza
Tuzla kavşağında feci kaza

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim