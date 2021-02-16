banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

16 Şubat 2021 Salı 08:30
Covid-19 salgınında son durum
banner337
banner391

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 109 milyon 676 bin 360, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 418 bin 768 ,iyileşen kişi sayısı ise 84 milyon 215 bin 251.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 317 bin 703.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 925 bin 710,

- Brezilya 9 milyon 866 bin 710,

- Rusya 4 milyon 86 bin 90,

- İngiltere 4 milyon 47 bin 843,

banner341
- Fransa 3 milyon 469 bin 539,

- İspanya 3 milyon 86 bin 286,

- İtalya 2 milyon 729 bin 223,

-Türkiye 2 milyon 594 bin 128,

-Almanya 2 milyon 346 bin 876,

-Yunanistan 172 bin 824,

-Güney Kıbrıs 32 bin 626,

-KKTC 3082.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsVaka SayısıCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Saner gündemi değerlendirdi
Saner gündemi değerlendirdi
Hava durumu
Hava durumu
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Erhürman: “Bu bir süreç yönetimi değil, tamamen savrulmuş bir yapıyla karşı karşıyayız”
Erhürman: “Bu bir süreç yönetimi değil, tamamen savrulmuş bir yapıyla karşı karşıyayız”
KKTC'de 28 yeni vaka
KKTC'de 28 yeni vaka
Erhürman: “Aslında, vazgeçildiği söylenen federasyon değil kapsamlı çözüm”
Erhürman: “Aslında, vazgeçildiği söylenen federasyon değil kapsamlı çözüm”
Tatar 5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeyken, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirtti
Tatar 5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeyken, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirtti
Turizm ve taşımacılık battı dolayısı ile biz de battık
Turizm ve taşımacılık battı dolayısı ile biz de battık

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim