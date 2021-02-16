Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 109 milyon 676 bin 360, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 418 bin 768 ,iyileşen kişi sayısı ise 84 milyon 215 bin 251.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 317 bin 703.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 925 bin 710,

- Brezilya 9 milyon 866 bin 710,

- Rusya 4 milyon 86 bin 90,

- İngiltere 4 milyon 47 bin 843,

- Fransa 3 milyon 469 bin 539,

- İspanya 3 milyon 86 bin 286,

- İtalya 2 milyon 729 bin 223,

-Türkiye 2 milyon 594 bin 128,

-Almanya 2 milyon 346 bin 876,

-Yunanistan 172 bin 824,

-Güney Kıbrıs 32 bin 626,

-KKTC 3082.