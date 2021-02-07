Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 106 milyon 347 bin 749, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 320 bin 576 ,iyileşen kişi sayısı ise 77 milyon 982 bin 529.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 519 bin 636.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 827 bin 170,

- Brezilya 9 milyon 497 bin 795,

- Rusya 3 milyon 951 bin 233,

- İngiltere 3 milyon 929 bin 835,

- Fransa 3 milyon 317 bin 333,

- İspanya 2 milyon 971 bin 914,

- İtalya 2 milyon 625 bin 98,

-Türkiye 2 milyon 524 bin 786,

-Almanya 2 milyon 284 bin 999,

-Yunanistan 163 bin 213,

-Güney Kıbrıs 31 bin 644,

-KKTC 2722.