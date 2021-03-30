Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 128 milyon 253 bin 280, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 804 bin 662 ,iyileşen kişi sayısı ise 103 milyon 465 bin 895.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 33 bin 801.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 577 bin 354,

- Hindistan 12 milyon 95 bin 855,

- Fransa 4 milyon 554 bin 683,

- Rusya 4 milyon 528 bin 543,

- İngiltere 4 milyon 337 bin 696,

- İtalya 3 milyon 544 bin 957,

- İspanya 3 milyon 270 bin 825,

-Türkiye 3 milyon 240 bin 577,

-Almanya 2 milyon 796 bin 400,

-Yunanistan 255 bin 755,

-Güney Kıbrıs 44 bin 991,

-KKTC 4312.