Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 125 milyon 436 bin 255, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 756 bin 767 ,iyileşen kişi sayısı ise 101 milyon 304 bin 833.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 704 bin 292.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 227 bin 179,

- Hindistan 11 milyon 787 bin 534,

- Rusya 4 milyon 483 bin 471,

- Fransa 4 milyon 378 bin 446,

- İngiltere 4 milyon 312 bin 908,

- İtalya 3 milyon 440 bin 862,

- İspanya 3 milyon 241 bin 345,

-Türkiye 3 milyon 91 bin 282,

-Almanya 2 milyon 709 bin 872,

-Yunanistan 245 bin 405,

-Güney Kıbrıs 43 bin 286,

-KKTC 4180.