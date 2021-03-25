banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

25 Mart 2021 Perşembe 08:00
Covid-19 salgınında son durum
banner337

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 125 milyon 436 bin 255, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 756 bin 767 ,iyileşen kişi sayısı ise 101 milyon 304 bin 833.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 704 bin 292.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 227 bin 179,

- Hindistan 11 milyon 787 bin 534,

- Rusya 4 milyon 483 bin 471,

- Fransa 4 milyon 378 bin 446,

banner341
- İngiltere 4 milyon 312 bin 908,

- İtalya 3 milyon 440 bin 862,

- İspanya 3 milyon 241 bin 345,

-Türkiye 3 milyon 91 bin 282,

-Almanya 2 milyon 709 bin 872,

-Yunanistan 245 bin 405,

-Güney Kıbrıs 43 bin 286,

-KKTC 4180.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIP-İŞ ‘den 3 saatlik uyarı grevi
TIP-İŞ ‘den 3 saatlik uyarı grevi
Dikkat! Dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! Dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
TIP-İŞ yarın eyleme gidiyor
TIP-İŞ yarın eyleme gidiyor
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Tatar, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti
KKTC'de 48 yeni vaka
KKTC'de 48 yeni vaka
17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı
17 bin 67 kişiye 1500 TL, 21 bin 661 kişiye 1000 TL destek ödemesi yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim