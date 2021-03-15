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Covid-19 salgınında son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

15 Mart 2021 Pazartesi 08:00
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 120 milyon 417 bin 174, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 665 bin 249 ,iyileşen kişi sayısı ise 96 milyon 965 bin 093.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 81 bin 657.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 483 bin 370,

- Hindistan 11 milyon 385 bin 339,

- Rusya 4 milyon 390 bin 608,

- İngiltere 4 milyon 258 bin 438,

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- Fransa 4 milyon 71 bin 662,

- İspanya 3 milyon 183 bin 704,

- İtalya 3 milyon 223 bin 142,

-Türkiye 2 milyon 879 bin 390,

-Almanya 2 milyon 578 bin 835,

-Yunanistan 221 bin 147,

-Güney Kıbrıs 39 bin 651,

-KKTC 3818.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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