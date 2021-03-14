Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 120 milyon 67 bin 400, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 659 bin 988 ,iyileşen kişi sayısı ise 96 milyon 592 bin 545.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 43 bin 662.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 439 bin 250,

- Hindistan 11 milyon 359 bin 48,

- Rusya 4 milyon 380 bin 525,

- İngiltere 4 milyon 253 bin 820,

- Fransa 4 milyon 45 bin 319,

- İspanya 3 milyon 183 bin 704,

- İtalya 3 milyon 175 bin 807,

-Türkiye 2 milyon 866 bin 12,

-Almanya 2 milyon 569 bin 850,

-Yunanistan 219 bin 521,

-Güney Kıbrıs 39 bin 277,

-KKTC 3793.