banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
Kovid-19 ile 365 gün
Kovid-19 ile 365 gün
Olmayacak duaya amin demek
Olmayacak duaya amin demek
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve yöntemi manidar
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve...
banner376

Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

11 Mart 2021 Perşembe 10:44
Covid-19 salgınında son durum
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 118 milyon 684 bin 343, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 633 bin 281 ,iyileşen kişi sayısı ise 94 milyon 288 bin 555.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 862 bin 124.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 285 bin 561,

- Brezilya 11 milyon 205 bin 972,

- Rusya 4 milyon 360 bin 823,

- İngiltere 4 milyon 234 bin 924,

banner341
- Fransa 3 milyon 963 bin 165,

- İspanya 3 milyon 178 bin 442,

- İtalya 3 milyon 123 bin 368,

-Türkiye 2 milyon 821 bin 943,

-Almanya 2 milyon 532 bin 855,

-Yunanistan 212 bin 91,

-Güney Kıbrıs 38 bin 65,

-KKTC 3698.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyat Sandığı'nda PANİK!
İhtiyat Sandığı'nda PANİK!
Arıklı Yönlüer'in yalan söylediğini iddia etti
Arıklı Yönlüer'in yalan söylediğini iddia etti
Erdoğan afişlerine 'şeytan' yazdılar!
Erdoğan afişlerine 'şeytan' yazdılar!
Lefkoşa’da hamamböceği ilaçlaması sürüyor
Lefkoşa’da hamamböceği ilaçlaması sürüyor
Özkıraç: “Devletten devlete adı altındaki yakıt sözleşmesi Kıb-tek’in zarar etmesine sebep oldu”
Özkıraç: “Devletten devlete adı altındaki yakıt sözleşmesi Kıb-tek’in zarar etmesine sebep oldu”
Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor
Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
3 kişiden 2'si kameralarda görüntülendi, heryerde aranıyorlar
3 kişiden 2'si kameralarda görüntülendi, heryerde aranıyorlar
Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim