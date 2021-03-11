Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 118 milyon 684 bin 343, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 633 bin 281 ,iyileşen kişi sayısı ise 94 milyon 288 bin 555.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 862 bin 124.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 285 bin 561,

- Brezilya 11 milyon 205 bin 972,

- Rusya 4 milyon 360 bin 823,

- İngiltere 4 milyon 234 bin 924,

- Fransa 3 milyon 963 bin 165,

- İspanya 3 milyon 178 bin 442,

- İtalya 3 milyon 123 bin 368,

-Türkiye 2 milyon 821 bin 943,

-Almanya 2 milyon 532 bin 855,

-Yunanistan 212 bin 91,

-Güney Kıbrıs 38 bin 65,

-KKTC 3698.