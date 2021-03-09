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Covid-19 salgınında son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında güncel vaka sayıları..

09 Mart 2021 Salı 08:30
Covid-19 salgınında son durum
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Dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 117 milyon 750 bin 924, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 612 bin 186 ,iyileşen kişi sayısı ise 93 milyon 438 bin 21.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 744 bin 652.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 244 bin 786,

- Brezilya 11 milyon 55 bin 480,

- Rusya 4 milyon 333 bin 29,

- İngiltere 4 milyon 223 bin 232,

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- Fransa 3 milyon 909 bin 560,

- İspanya 3 milyon 160 bin 970,

- İtalya 3 milyon 81 bin 368,

-Türkiye 2 milyon 793 bin 632,

-Almanya 2 milyon 513 bin 768,

-Yunanistan 206 bin 281,

-Güney Kıbrıs 37 bin 230,

-KKTC 3637.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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