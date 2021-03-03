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Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

03 Mart 2021 Çarşamba 08:30
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 115 milyon 299 bin 625, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 560 bin 602 ,iyileşen kişi sayısı ise 91 milyon 115 bin 448.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 370 bin 705.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 139 bin 323,

- Brezilya 10 milyon 647 bin 845,

- Rusya 4 milyon 268 bin 215,

- İngiltere 4 milyon 188 bin 400,

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- Fransa 3 milyon 783 bin 528,

- İspanya 3 milyon 130 bin 184,

- İtalya 2 milyon 955 bin 434,

-Türkiye 2 milyon 723 bin 316,

-Almanya 2 milyon 462 bin 61,

-Yunanistan 194 bin 582,

-Güney Kıbrıs 35 bin 297,

-KKTC 3492.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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