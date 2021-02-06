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Covid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

06 Şubat 2021 Cumartesi 08:15
Covid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 105 milyon 926 bin 858, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 309 bin 328 ,iyileşen kişi sayısı ise 77 milyon 559 bin 304.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 407 bin 324.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 805 bin 222,

- Brezilya 9 milyon 449 bin 88,

- Rusya 3 milyon 934 bin 606,

- İngiltere 3 milyon 911 bin 573,

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- Fransa 3 milyon 296 bin 747,

- İspanya 2 milyon 971 bin 914,

- İtalya 2 milyon 611 bin 659,

-Türkiye 2 milyon 516 bin 889,

-Almanya 2 milyon 276 bin 371,

-Yunanistan 162 bin 107,

-Güney Kıbrıs 31 bin 512,

-KKTC 2658.

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Son Güncelleme: 06.02.2021 10:08
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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