Covid-19 salgınında son 24 saat

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 143 milyon 577 bin 735, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 58 bin 230 ,iyileşen kişi sayısı ise 121 milyon 953 bin 574.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 536 bin 470

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 15 milyon 616 bin 130,

- Brezilya 14 milyon 50 bin 885,

- Fransa 5 milyon 339 bin 920,

- Rusya 4 milyon 718 bin 854,

- İngiltere 4 milyon 393 bin 307,

-Türkiye 4 milyon 384 bin 624,

- İtalya 3 milyon 891 bin 63,

- İspanya 3 milyon 435 bin 840,

-Almanya 3 milyon 180 bin 810,

-Yunanistan 320 bin 629,

-Güney Kıbrıs 58 bin 022,

-KKTC 5669.