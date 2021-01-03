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Covid-19 salgını tüberküloz hastalarını olumsuz etkiledi

03 Ocak 2021 Pazar 10:55
Covid-19 salgını tüberküloz hastalarını olumsuz etkiledi
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Dünya Sağlık Örgütü’nün Mayıs 2020’de yaptığı açıklamada, tüberküloz nedeniyle tüm dünyada tahmini ölüm sayısının bir yılda 400 bin artarak 1.89 milyona ulaştığını bildirdiğini anımsatarak, Covid-19 salgınının tüberküloz hastalarının ölüm riskini arttırdığına dikkat çekti. 

Tüberkülozun uzun yıllardır tedavisi mümkün ve korunabilir bir hastalık olmasına rağmen dünyada yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olduğunu belirten Çiçek, ilaç tedavisine dirençli tüberküloz basilinin yayılması ile tedavi olanağının azaldığını ve maliyetlerinin de arttığını hatırlattı.

Prof. Dr. Çiçek, Tüberküloz ve Covid-19’un öncelikle akciğerlere saldıran bulaşıcı bir hastalık olduğunu, her iki hastalığın da öksürük, ateş ve nefes almada güçlük gibi benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, “Tüberküloz hastalığına özgü akşam saatlerinde artan vücut sıcaklığı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve öksürükle ağızdan kan gelmesi belirtilerine karşı bireylerin farkındalıklarının arttırılması gerekiyor” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle insanların kalabalık ortamlarda bir arada olmalarının hastalığı bulaştırma veya kapma riskini arttırması nedeniyle tüberkülozlu bireylere yönelik tanı ve tedavilerin etkilendiğine dikkat çeken Çiçek, bu sebeple tüberküloz hastalarının evde tedavi almalarının daha sağlıklı bir yaklaşım olmaya başladığını ifade etti.

“Covid-19 sürecinde tüberküloz hastaları için alternatif düzenlemeler yapılmalı”

Prof. Dr. Çiçek, bu hastaların klinik ziyaretlerini azaltmaya yönelik alternatif düzenlemelerin yapılmasının, diğer hastalarla temas etmemeleri için randevularının belirli zamanlarla sınırlandırılmasının ve dijital teknolojileri kullanarak doğrudan gözetimli tüberküloz tedavilerinin sürdürülmesinin önemli olduğunu da belirtti.

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