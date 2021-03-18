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Covid-19 salgını nedeniyle yaşlılar birçok sorunla karşılaştılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray Gökdoğan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2021 Perşembe 16:00
Covid-19 salgını nedeniyle yaşlılar birçok sorunla karşılaştılar
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Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili özellikle yaşlıların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu anımsatan Gökdoğan, “Covid-19, önceden varolan hastalıklarla birlikte yaşlılarda yüksek oranda ölüme sebebiyet veriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ölümlerin %80’i 65 yaşın üzerindeki hastalarda meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gökdoğan, yaşlı insanlar ile aileleri ve bakıcılarına verilen desteğin ülkelerin salgında kapsamlı müdahalesinin önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, “İzolasyon ve karantina dönemlerinde, yaşlı insanların fiziksel sağlıklarını ve sosyal bakımlarını desteklemek için besleyici gıdalara, temel malzemelere, paraya, ilaca ve güvenli erişime gereksinimleri vardır. Yaşlıların pandemi sırasında fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalabilmeleri ve hastalanmaları durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda doğru bilgilerin sağlanması gerekiyor” dedi.

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“Covid-19 salgın sürecinde özellikle engelli yaşlıların özel gereksinimleri bulunuyor”

Özellikle bu süreçte engelli yaşlıların özel gereksinimleri bulunduğuna dikkat çeken Gökdoğan, “İşitme güçlüğü yaşayanlar, fiziksel mesafeyi koruyamayabilirler koruyucu maske gereksinimleri olabilir. Görme sorunu yaşayan yaşlılar için de eldiven kullanımı yararlı olacaktır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Gökdoğan, yaşlı bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmada ücretini karşılama, erişilebilirlik, yaşa dayalı ayrımcılık ve yaşa bağlı damgalama gibi birçok engelle karşılaştıklarını söyleyerek, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 12. Maddesinde ayrım gözetmeksizin yaşlıların kaliteli sağlık hizmetlerine erişilebilirliği, ulaşılabilirliği, kabul edilebilirliği ve karşılanabilirliğinin kabul edildiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlılara ve engellilere odaklanan bazı kılavuzlar hazırladıklarını dile getiren Gökdoğan, “Ulusal bakış açısıyla, hükümet, bilimsel topluluklar, paydaşlar ve sağlık politikası yapıcıları yaşlılar için özel bir müdahalenin planlanması ve uygulanmasında merkezi role sahiptir. Bu alanlardaki karar alma mekanizmalarında yaşlıların da yer alması önem arz etmektedir” dedi.

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