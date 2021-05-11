banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Covid-19 salgını nedeniyle hemşireler cephenin ön safında özveriyle çalışıyorlar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Sütçü Çiçek 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü kapsamında konuşarak, tüm Dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle hemşirelerin cephenin en ön safında bilgi ve becerilerini kullanarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını, hatta bu uğurda canlarını kaybettiklerini ifade etti.

11 Mayıs 2021 Salı 11:13
Covid-19 salgını nedeniyle hemşireler cephenin ön safında özveriyle çalışıyorlar
banner337

Covid-19 mücadelesinde tanı, takip ve tedavi süresince hemşirelerin zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Çiçek, kendilerini insan sağlığına adadıklarının da altını çizdi.   

Prof. Dr. Çiçek modern anlamda hemşireliğin başlangıç noktasının asil hanımların iyilik yapma istekleri olduğunu anımsatarak, “Florence Nightingale ise hemşireliğin yardım etme, bakım sağlama istek ve becerisinden fazlası olması gerektiğini savunarak ileri bir eğitim ile bağımsız bir meslek olmasını sağlayan kişidir”  dedi.

Hemşireliğin gelişimde savaşların önemli rolü olduğuna dikkat çeken Çiçek,  “Nightingale’in Kırım Savaşı’nda gönüllü çalışmasında olduğu gibi hemşireler insanların sağlığı için cephe gerisinde de mücadele etmişlerdir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çiçek, Nightingale’in hemşireliğe önemli katkıları olduğunu söyleyerek, “Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hasta odalarının havalandırılması, hastaların hastalıklarına göre sınıflandırılması, ayrı koğuşlarda yatırılması, ellerin ve bakımda kullanılan malzemelerin yıkanması ile hasta bakımında hijyen reformu yapmıştır. Ölüm kayıtlarını tutarak yaptığı istatistikler ile yine ilk kadın istatistikçi olarak tarihteki yerini almıştır” şeklinde konuştu.

 Açıklamasında sonunda Çiçek, tüm hemşirelerin ve mesleğin gelişiminde emeği geçen eğitimci, araştırmacı hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü de kutladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın-sen’den EL-SEN grevine destek
Basın-sen’den EL-SEN grevine destek
Metehan'da eylem!
Metehan'da eylem!
“Basdelli” masal kitabı yayınladı
“Basdelli” masal kitabı yayınladı
Sol Hareket’in 1. Olağan Kongresi 29 Mayıs’ta
Sol Hareket’in 1. Olağan Kongresi 29 Mayıs’ta
Emaa, “Herkes için sanat projesi”ni yerel yönetimlerle paylaşıyor
Emaa, “Herkes için sanat projesi”ni yerel yönetimlerle paylaşıyor
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek
LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek
KTAMS ve KAMUSEN, Meclis’te grev başlattıklarını duyurdu
KTAMS ve KAMUSEN, Meclis’te grev başlattıklarını duyurdu
EL-SEN süresiz grevde!
EL-SEN süresiz grevde!
Eğitim kayıplarının giderilmesi için öneriler
Eğitim kayıplarının giderilmesi için öneriler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim