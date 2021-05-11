Covid-19 salgını nedeniyle hemşireler cephenin ön safında özveriyle çalışıyorlar

Covid-19 mücadelesinde tanı, takip ve tedavi süresince hemşirelerin zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Çiçek, kendilerini insan sağlığına adadıklarının da altını çizdi.

Prof. Dr. Çiçek modern anlamda hemşireliğin başlangıç noktasının asil hanımların iyilik yapma istekleri olduğunu anımsatarak, “Florence Nightingale ise hemşireliğin yardım etme, bakım sağlama istek ve becerisinden fazlası olması gerektiğini savunarak ileri bir eğitim ile bağımsız bir meslek olmasını sağlayan kişidir” dedi.

Hemşireliğin gelişimde savaşların önemli rolü olduğuna dikkat çeken Çiçek, “Nightingale’in Kırım Savaşı’nda gönüllü çalışmasında olduğu gibi hemşireler insanların sağlığı için cephe gerisinde de mücadele etmişlerdir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çiçek, Nightingale’in hemşireliğe önemli katkıları olduğunu söyleyerek, “Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hasta odalarının havalandırılması, hastaların hastalıklarına göre sınıflandırılması, ayrı koğuşlarda yatırılması, ellerin ve bakımda kullanılan malzemelerin yıkanması ile hasta bakımında hijyen reformu yapmıştır. Ölüm kayıtlarını tutarak yaptığı istatistikler ile yine ilk kadın istatistikçi olarak tarihteki yerini almıştır” şeklinde konuştu.

Açıklamasında sonunda Çiçek, tüm hemşirelerin ve mesleğin gelişiminde emeği geçen eğitimci, araştırmacı hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü de kutladı.