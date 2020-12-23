Covid-19 önlemlerinde cezalar bugünden itibaren başladı

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı ek tedbirler çerçevesinde, maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerle yönelik aylık asgari ücretin onda biri oranına denk gelen 382 TL idari para cezası veriliyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler, bu sabahtan itibaren denetimlere başladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları çerçevesinde dün öğleden sonra yeni önlemler açıklayan Sağlık Bakanlığı, yurt dışı gidiş gelişlerdeki karantina kurallarıyla ilgili de düzenlemelere gitti.

BİRE BİR MÜŞTERİ İLE ÇALIŞANLAR BUGÜN MESAİ BİTİMİNE KADAR PCR YAPTIRACAK…

Öte yandan ülkede hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının bugün mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları gerekiyor.

PCR testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Turizm Limanı, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılabiliyor.

Devlette yapılacak PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacağı, özel laboratuvarlardaki testlerin kişilerin kendi imkanları ile yapılacağı belirtilmişti.

Bakanlığın bu açıklaması üzerine Pazartesiden beri test yapılan merkezlerde yoğunluk yaşanıyor.

4 ÜLKEDEN GELİŞLERE YASAK

Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre, son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danirmarka ve Güney Afrika’da bulunanların ülkeye girişleri yasaklandı. Bu ülkelerden sadece KKTC vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verilmesi ve geleceklerin 14 gün süre ile karantinada kalmalarına karar verildi.

GÜNEYE GİDİŞLER-GELİŞLER…

25 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri Güney Kıbrıs’ta resmi tatil olduğu için Güney’de eğitim gören ve çalışanlar için de düzenlemeye gidildi.

Bu tarihlerde öğrencilerin ve ailelerinin Güney Kıbrıs’a geçişleri durdurulurken, çalışanlar için de karantinasız geçişler durduruldu. Ancak tatilde de çalışanlar resmi belge ibraz ederek katantinasız geçiş yapmaya devam edebilecek.

Aynı tarihlerde Pile ve Beyarmudu’ndan KKTC’ye geçenler karantinaya tabi olacak. Zaruri nedenlerle geçişler ise Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Bulaşın azaltılması ve toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen iş yerleri geçici olarak kapatılabilecek.

MASKE VE MESAFE KURALLARI VE CEZALAR

Bakanlık, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında idari yaptırımlar uygulanacağını da açıkladı.

Buna göre, kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara, asgari ücretin onda biri oranında yani 382 TL para cezası verilecek.

Bugünden itibaren kapalı ve açık/yarı açık alanlarda aynı evde yaşayanlar hariç kişiler arası sosyal mesafe (en az 1.5 metre olacak şekilde uygulanacak. Bu kurala uymayanlar da asgari ücretin onda biri oranında para cezasına çarptırılacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi 3’üncü fıkrası uyarınca; toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler ilgili yasa maddesi uyarınca maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu kararına uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanlığı buna uymayanlara

aylık brüt asgari ücret tutarında (3 bin 820 TL) idari para cezası uygulanacağını; ayrıca bu yerler 24 saat süre ile kapatılacağını; organizasyonlar ve etkinlikler derhal durdurulacağını duyurdu.

Açıklamada, “Toplu Yaşam Alanları” tanımına otel, motel, yurt gibi insanların yatılı olarak konakladığı ve/veya uzun saatler geçirdiği alışveriş merkezleri, sinema salonları, okullar gibi binaları ve yerlerin girdiği de belirtildi.

“RAHATSIZ HİSSEDENLER EN YAKIN SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURSUN”

Açıklamada, özellikle, kendinde ateş, genel halsizlik hali, tat ve koku kaybı, öksürük gibi belirtileri fark eden vatandaşların derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiği hatırlatıldı.

Bugünlerde bireysel tedbirlerini arttırılmasının tüm toplum sağlığı adına çok büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca pozitif koronavirüs görülen bir kişi ile temas ettiğini bilenlerin kendilerini gizlememesi ve 1102 numaralı telefon hattından yardım istemesi yinelendi.

Bugünlerde özellikle mecbur kalmadıkça yurtdışına çıkılmaması, 65 yaş üzeri vatandaşların ve kronik hastaların kalabalık yerlere gitmemelerinin önemi vurgulanan açıklamada, gençlerin de bu dönemde kalabalık ortamlarda bulunmalarının ailelerini ve sevdiklerini korumaları adına büyük önem taşıdığı kaydedildi.