Covid-19: KKTC’de 26 vaka… 4’ü yerel…18’i temaslıydı, karantinada pozitif oldu...

TATAR: “KONU YARIN BAKANLAR KURULU’NDA DEĞERLENDİRİLECEK. BAZI YERLERE YASAKLAR GELECEK. KURALLARA UYULMAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

“ÇOK DA PANİĞE GEREK YOK. DURUM KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR”

PİLLİ: “HALK BİZE GÜVENSİN. GEREKLİ TEDBİRLERİ, GEREKLİ ZAMANDA ALIYORUZ”

ÇAVUŞOĞLU: “OKULLAR BUGÜN OLDUĞU GİBİ YARIN DA AÇIK OLACAK. İKİNCİ SINIFA KADAR OLAN ÖĞRENCİLER OKULA GİDECEK”

KKTC’de bugün 4’ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandı. Pozitif olan vakanın 18’i temas nedeniyle karantinada takip ediliyordu.

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu akşam BRT ana habere telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Tatar, Pilli ve Çavuşoğlu, yarın Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanacağını gerekli kararların burada üretileceğini, önerilerin de enine boyuna tartışılacağını açıkladı, halka sağduyulu olma çağrısı yaptı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, “Sağlık kurullarından, üst komiteden gelen görüşleri dikkate alacağız. Sağlık Bakanı ile görüşeceğiz. Ne gerekirse o yapılacak. Çok da paniğe gerek yok. Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

Sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirten Tatar, vatandaşlara maske-mesafe-hijyen kurallarına uymasını istedi, “Kalabalıktan uzak durun. Düğünlerde temas da doğru değil” şeklinde konuştu.

400’ye yakın kişinin karantina otellerinde takip edildiğini belirten Başbakan, “Pozitif olan 18 kişi zaten izoleydi” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun yarın gerçekleştirilecek olağanüstü toplantısına işaret eden Tatar, “Bazı yerlere yasaklar gelecek. Kurallara uyulmaması kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldıklarını kaydeden Tatar, “Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor. ‘Önce sağlık’ dedik. Sanırım bunu kanıtladık. Ekonomi için dışa açılmak gerekiyordu. İç bulaş olduğu için karantina gündeme geldi. Bunu zamanında gündeme getirdik. Bu ekonomi de ayakta kalmak zorunda. Önce sağlık, sonra diğer hususlar. Eğer eleştiri yapılacaksa mantıklı ve gerçeğe dayalı yapılmalı” dedi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yapıldığını kaydederek, halka, “Bizden gelen açıklamaları takip edin” diyerek seslendi.

Yerel vakalarda artışın başladığını belirten Pilli, “Radikal kararlar almaya devam ediyoruz. 7 günlük karantina kararı da alındı. Üst kurul bu kararı aldı. Halk bize güvensin, gerekli tedbirleri, gerekli zamanda alıyoruz” dedi.

Pilli, bugün bin 811 test yapıldığını, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 4 vakanın yurt dışından geldiğini açıklayarak, bu kişilerin karantinaya alındığını söyledi.

18 vakanın temaslı olduğunu, söz konusu kişilerin gözlem altında, karantinada pozitif hale geldiğini belirten Sağlık Bakanı, “4 yerel vaka var. Bunların da temaslı takibi yapılıyor. Değişik bölgelerden vakalar var. Bu kişiler de karantina otellerine alındı.” dedi.

Pilli, halka “Kendinize düşen görevi yapın” diyerek seslenerek, Sağlık Bakanlığı’nın da üstüne düşeni yaptığını söyledi.

Pilli, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak bu mücadeleyi kazanacağız” dedi.

Halkın son dönemde üzerine düşenleri yerine getirmediğini belirten Pilli, “Hepimiz maske takarsak bulaş olmaz” vurgusunda bulundu.

150 vakanın 45’inin pandemi merkezinde tedavi gördüğünü, 105’inin de belirti göstermediğini, karantina merkezinde takip edildiğini kaydeden Tatar, “329 vakadan kimsenin yoğun bakım ihtiyacı olmadı” dedi, vakalarda aşırı semptom görülmediğini dile getirdi.

1 Temmuz sonrasında yurt dışından 202 pozitif vaka geldiğini belirten Pilli, “Toplam 34 vakamız var. 400 civarında kişinin temaslı takibi yapılıyor” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime güzel bir başlangıç yaptıklarını kaydederek, “Öğrencilerimiz maske, hijyen ve mesafe kurallarına uydu” dedi.

Bugünkü tartışmaları beklediğini de ifade eden Çavuşoğlu, “Okullar, 1 Ekim’e kadar kapalı olacak diye bir karar yok. Bu önerileri basınla ‘kararmış gibi’ paylaşmak maksatlı. İnfial yaratmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndaki uzmanlarla toplantı yaptıklarını kaydeden Eğitim Bakanı, “Okulların durumunu yarın bilim kurulunun önerisi doğrultusunda tartışacağız. Okullar bugün olduğu gibi yarın da açık olacak. İkinci sınıfa kadar olan öğrenciler okula gidecek” açıklamasında bulundu.

Eğitim Bakanı, Akdoğan, Vadili ve İnönü’de eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu da anımsattı.

Öğretmen sendikalarının yapacağı eylemle ilgili soruya da cevap veren Çavuşoğlu, “Bunları üzüntüyle karşılıyorum. İrademizi, görev yetki ve sorumluğumuzu birileri istedi diye devretmeyeceğiz. Anahtar elimizde” şeklinde konuştu.