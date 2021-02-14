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Covid-19 iki can daha aldı

SALGINDAN DOLAYI ÖLENLER 19’A YÜKSELDİ

14 Şubat 2021 Pazar 12:45
Covid-19 iki can daha aldı
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SALGINDAN DOLAYI ÖLENLER 19’A YÜKSELDİ
Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta daha hayatını kaybetti. Salgından dolayı ölenler 19’a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.
“67 yaşında (erkek) E.A hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi. 58 yaşında (erkek) S.Y kroner arter hastası olup, 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi. Merhum kişilere Allah'tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı ve  sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun”
 

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Son Güncelleme: 14.02.2021 14:12
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