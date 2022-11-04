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Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi

Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım’da 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları ile başlayan Covid-19 hatırlatma doz aşılarında yaşın 60’a indiğini duyurdu.

04 Kasım 2022 Cuma 16:36
Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, aşı yaptırmak isteyen bahse konu grupta olan vatandaşlar, Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabilecek.

Hatırlatma dozu yapacak kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekirken, tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak ve aşılarını tamamlamaları gerekecek. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecek, 4 Biontech aşılı olanların ise hatırlatma dozu yapmasına gerek olmayacak.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler…
“Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşıdan en az 3 ay sonra yapılmalıdır” denilen açıklamada, hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişilerin Biontech aşısını hastalıklarının 3’üncü ayından sonra aşılarını başlatması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “12 yaş ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları” ve “Aşı Merkezleri” tablosu da paylaşıldı.

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