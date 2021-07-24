Covid-19 hastası'nın ağzından yaşadıkları...

Oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından 3 gün sonra kendisinin de kötü olmaya başladığını, yoğun bir eklem ağrısı, el ve ayak ağrısı yaşadığını ifade eden Aslı Alsancak, büyük zorlukla test yaptırmaya gittiğini ve test sonucunun pozitif çıktığını anlattı.

“İKİNCİ KATTAN ÇANTAMI AŞAĞIYA ZORLA İNDİRDİM...”

Test sonucunun pozitif çıktığını gece haber aldığını ve ertesi gün pandemi hastanesi yakın olduğu için kendisinin gelmek istediğini anlatan Aslı Alsancak yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti;

“Pandemi hastanesine gelirken, apartmanın ikinci katında otururum; çantamı zorla indirdim aşağıya. Geldiğimde işim bitmişti yani. Hastanede pozitif olup da iyi durumda olanlar da vardı. Ama ben çok kötüydüm, nefesim düzensizdi, halim yoktu ve hala yok. Geldim ve hemen tomografimi çektiler. Sonra doktor hanım filmin iyi olmadığını, virüsün ciğerlerimde olduğunu söyledi. O yüzden hastaneye yatış yaptım hemen.”

“6 SAAT HİÇ DURMADAN TİTREDİM, KEMİKLERiM AĞRIDI”

Kendisinin her zaman kurallara uyan biri olmasına rağmen bu virüse yakalandığına değinen Aslı Alsancak, şunları söyledi;

“Çok kötü görünürüm çünkü çok yorgunum. Bu altı gün içerisinde çok fazla titreme, sıcaklık ve kemik ağrıları gelişti. Onlar geldiğinde belki de 6 saat hiç durmadan titredim; kemiklerim ağrıdı. Her şey damardan verildi burada. İçtiğim haplar ayrı, alerjik astımım var ve ben çok dikkat eden biriydim. Kurallara uyan bir insanım her zaman…”

“AŞI BENİ KORUMADI AMA ETKİSİ YOĞUN BAKIMA DÜŞMEMİ ENGELLEDİ”

Ercan Havalimanı’nda çalıştığını ve aşının ilk dozunu Şubat ikinci dozunu ise Mart ayında iş yerinde yaptırdığını kaydeden Aslı Alsancak “Doktor hanım bana “aşı ne zaman oldun?” dedi Şubat ayı ve Mart ayı dedim. Doktor “Nerede ise 6 ay oluyor. Bir üçüncü doz gerekecekti herhalde ki sizi korumadı” dedi. Gerçekten korumadı beni aşı. Yani aşılıyım. Belki aşının etkisiyle yoğun bakıma düşmedim” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ 80 YAŞINDA KOCAKARI GİBİ HİSSETTİM”

Aslı Alsancak bugün tedavisinin 6’ncı gününde film çektirmesi gerektiği için yatağından kalkarak yürüdüğünü ve yürürken çok zorlandığını belirterek “Bugün film çekmem gerekiyordu. Yürüyerek gittim ama öksürükten duramadım, yürüyemedim, kendimi 80 yaşındaki bir kocakarı gibi hissederim.” dedi.

“BERBAT BİR VİRÜS. LÜTFEN KORUNUN. SEVDİKLERİNİZİ ÜZMEYİN…”

Durumunun çok kötü olduğunu ve pandemi hastanesindeki herkesin genel şikayetinin de bu yönde olduğunu dile getiren Alsancak duygularını şu sözlerle ifade etti;

“Çok kötüyüm. Buradaki herkesin genel şikayeti budur. Çok yorgunum. Tuvalete bile gidip gitmemeyi düşünür haldeyim, o kadar ayaklarım ağrır. Berbat bir virüs. Lütfen korunun. Kimseyi üzmeyin. Benim Annem, babam, kardeşim, oğlum herkes çok endişeli. Oğlum, oğlumdan uzaktayım şu anda. Evladımdan, en sevdiğimden”

“BURASI ÇOK ZOR. ALLAH KİMSEYİ BURAYA DÜŞÜRMESİN”

Korunmasına rağmen bu virüsün hiç beklemediği bir anda geldiğini anlatan Aslı Alsancak, “Bu virüs hiç beklemediğim bir anda geldi. Burada eliniz kolunuz bağlı. Burada hemşireler, doktor ne söylüyorsa onu yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey olmuyor. Bazen ağlamak istiyorum; çok zor; ağlayınca bile tıkanıyorum. Burası çok zor. Allah kimseyi buraya düşürmesin” ifadelerini kullandı.

“MUTLAKA AŞINIZI OLUN. BİZİ BİLİM KURTARACAK, CAHİLLİK DEĞİL”

Aslı Alsancak bu hastalığın kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini belirterek “Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize çok iyi bakın. Bu hastalığı lütfen hafife almayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Aşılarınızı olun mutlaka. Mutlaka aşı olun; bütün doktorların söylediği budur. Bizi bilim kurtaracak, cahillik değil. Sizden tek istediğim benim için dua edin” dedi.

“BU VİRÜSÜN VEBALİNİ TAŞIYAMAZDIM…”

Kendisini tek sevindiren şeyin oğlu ile evde izole olması ve kimseyle temas etmemesi olduğunu belirten Alsancak, bu virüsü birine bulaştırmanın vebalini kaldırmayacağını söyledi ve ekledi “Bu virüsün vebalini taşıyamazdım ben. Anneme, babama, ya da kardeşime, çevremden birine bu virüsü vermek çok büyük bir vebal”.

“KENDİNİZE DİKKAT ETMİYORSUNUZ. VAZGEÇİN BU HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK GİBİ DAVRANMAKTAN”

Yapılan uyarılara rağmen halkın, özellikle gençlerin kendine dikkat etmediğine vurgu yapan ve toplum kadar devletin de her yeri açarak suçlu olduğunu dile getiren Aslı Alsancak şunları söyledi;

“Kendinize çok çok dikkat edin. Etmiyorsunuz. Hala kapalı yerlerde müzik dinlemeye gidiyorsunuz. Gitmeyin evinizde dinleyin. Vazgeçin bu hiçbir şey olmayacak gibi davranmaktan. Tamam gençler evet içiniz içinize sığmıyor. Ben insanları da çok suçlamıyorum, devlet de çok suçlu. Bu kadar açık bırakmamalıydı. Düğünler… Hiçbir koruma yok. Önlem yok...”

“YÜZLERCE HASTA VAR BURADA… ÇOK ZOR… BURADAKİ İNSANLAR ROBOCOP GİBİ…”

Alsancak, Pandemi hastanesinde doktorların, hemşirelerin, personelin hastalara karşı çok kibar davrandığını ve büyük bir özveri ile çalıştığını ve çok yorulduğunu söyledi.

Aslı Alsancak Pandemi hastanesinde yaşananları şu sözlerle anlattı;

“Yüzlerce hasta var burada. Aniden yan taraftan ağlama sesleri gelir. Aniden yoğun bakıma kaldırılırlar. Öksürük krizine giren biri. Doktor koşup gelir. Çok zor. Buradaki insanlar roboCop gibi. Hemşire bazen buraya geldiğinde, bazen nefes nefese kalır. Ben acırım kendisine. Nefes alamıyorum der bana. Çok zor. Buradaki herkes çok kibar. Çok iyi. Temizlikçisinden tutun da doktoruna kadar herkesi tek tek alınlarından öperim. O kadar bir fedakar çalışırlar burada. Hastane çok temiz. Çok iyi bakarlar bize. Kendinize çok dikkat edin…”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI