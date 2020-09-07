banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Covid-19 geri döndü... Yasaklar belirlendi

Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda radikal sayılacak tedbirler alındı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
Covid-19 geri döndü... Yasaklar belirlendi
banner337
banner351

Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda radikal sayılacak tedbirler alındı.

Okulların 1 Ekim'e kadar açılmaması, disco, bar, meyhane gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerin 1 Ekim'e kadar kapatılması kararları oybirliği ile alındı.

Kurul kararları arasında çocuk parklarının kapatılması, spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, seçim mitinglerinin iptal edilmesi, güzellik merkezlerinin kapatılması gibi kararlar var.

Alınan kararları aynı zamanda uygulama yetkisi de olan kurul, karar listesini Başbakan Ersin Tatar'a iletmesi için Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye sundu.

İşte o kararlardan bazıları:

1-         Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması,

2-         Güzellik Merkezlerinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılması

3-         Kuaför ve berberlin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması

banner341
4-         01 Ekim 2020 tarihine kadar masaj salonlarının kapatılması

5-         Etüt, ana okul, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 01 Ekim tarihine kadar açılmaması, bire bir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç

6-         1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması,

7-         1 Ekim 2020 tarihine kadar çocuk oyun alanları, parkların kapatılması

8-         Antreman ve spor müsabakalarının 01 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması,

9-         1 Ekim 2020 tarihine kadar gece kulüplerinin kapatılması

10-       1 Ekim 2020 tarihine kadar meyhanelerin kapatılması

11-       1 Ekim 2020 tarihine kadar spor salonlarının kapatılması

12-       13- 1 Ekim 2020 tarihine kadar gazinoların kapatılması

13-       Seçim mitinglerinin ve toplantılarının iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak olan programların 200 metre kare üzeri yerlerin max 50 kişi, 100-200 metre kare arası yerlerin max 30 kişi, 50-100 metre kare yerlerin max 20 kişi, 50 metre kare ve altı alanların max 10 kişi ile sınırlandırılması

Kaynak: Pandemi geri döndü...İşte 1 Ekim'e kadar yasaklar

banner360
Anahtar Kelimeler:
Müsteşar Ali Çaygür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
Dr. Vudalı: “kontrolü Kaybetmenin Arifesindeyiz. Önümüzdeki Haftalar Hatta Günlerde Atacağımız Adımlar Çok Önemli”
Dr. Vudalı: “kontrolü Kaybetmenin Arifesindeyiz. Önümüzdeki Haftalar Hatta Günlerde Atacağımız Adımlar Çok Önemli”
Özersay: “kararlar Şartlara Göre Şekillenmeli… Toplum Sağlığı Her Şeyden Önemli”
Özersay: “kararlar Şartlara Göre Şekillenmeli… Toplum Sağlığı Her Şeyden Önemli”
Pandemi Hastanesi İnşaatında İş Kazası… Kamyon Altında Kalan 60 Yaşındaki Şerif Sami Hayatını Kaybetti
Pandemi Hastanesi İnşaatında İş Kazası… Kamyon Altında Kalan 60 Yaşındaki Şerif Sami Hayatını Kaybetti
Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz
Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz
Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti Kaynak: SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti
Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti Kaynak: SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti
Mine Gürses: Yetti be!
Mine Gürses: Yetti be!
BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”
BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak
Okul minibüs refaketçisinin oğlu Pozitif çıktı
Okul minibüs refaketçisinin oğlu Pozitif çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim