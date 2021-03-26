Covid-19 genç yaşlı demeden aramızdan almaya devam ediyor

COVİD-19 GENÇ YAŞLI DEMEDEN ARAMIZDAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Ergün Yahat43 yaşındaki Hatice Düzova Covid-19'a yenildi.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Hatice Düzova dün akşam yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen Hatice Düzova Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Düzova'nın ek bir hastalığı yoktu.