Covid-19 genç yaşlı demeden aramızdan almaya devam ediyor

COVİD-19 GENÇ YAŞLI DEMEDEN ARAMIZDAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

43 yaşındaki Hatice Düzova Covid-19'a yenildi.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Hatice Düzova dün akşam yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen Hatice Düzova Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Düzova'nın ek bir hastalığı yoktu.