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Covid-19 genç yaşlı demeden aramızdan almaya devam ediyor

26 Mart 2021 Cuma 08:30
Covid-19 genç yaşlı demeden aramızdan almaya devam ediyor
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COVİD-19 GENÇ YAŞLI DEMEDEN ARAMIZDAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

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43 yaşındaki Hatice Düzova Covid-19'a yenildi.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Hatice Düzova dün akşam yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen Hatice Düzova Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Düzova'nın ek bir hastalığı yoktu.

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Son Güncelleme: 26.03.2021 10:15
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