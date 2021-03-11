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Covıd-19 geçirenlerin akciğer röntgeni için Acil Durum Hastanesi’ne başvurması gerekiyor

Covid-19 geçirenlerin, 16. gün çektirecekleri akciğer röntgeni için, yarından itibaren 08.00 -10.00 arası Acil Durum Hastanesi’ne gitmesi gerektiği duyuruldu. 

11 Mart 2021 Perşembe 16:15
Covıd-19 geçirenlerin akciğer röntgeni için Acil Durum Hastanesi’ne başvurması gerekiyor
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Covid-19 geçirenlerin, 16. gün çektirecekleri akciğer röntgeni için, yarından itibaren 08.00 -10.00 arası Acil Durum Hastanesi’ne gitmesi gerektiği duyuruldu. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 geçirmiş ve 14 gün ev izolasyonunu tamamlamış iyileşen hastaların Acil Durum Hastanesi’ne son kontrol tetkikleri için geldiği, bu hastalara 15. gün kan tetkiklerinin Acil Durum Hastanesi’nde yapıldığı belirtildi.

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Testleri sonuçlanmış ve negatif olan hastaların 16. gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 08.30-12.30 arası akciğer röntgeni için gittiği kaydedilen açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu’na giden hastaların yarından itibaren 08.00-10.00 arası akciğer röntgenlerini bundan böyle haftanın 7 günü Acil Durum Hastanesi’nde yapacağı bildirildi.
Bu hastaların Acil Durum Hastanesi’ne gitmeleri ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne bu işlem için gitmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, bu işlem için gelen hastaların kayıt yapmalarının ardından turuncu çadırda bekletileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 11.03.2021 17:02
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