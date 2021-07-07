Covid-19 dezenfeksiyonunun önemi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Sütçü son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, korona virüsün yayılmasını azaltmak için kişisel koruyucu önlemlerin yanı sıra düzenli olarak etkili temizlik malzemeleri ile temizlik yapılmasının önemine işaret etti.

Prof. Dr. Sütçü, Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından verilen değerleri anımsatarak, “Temizlik için %70 etil alkol veya izopropil (yüzeyde en az 30 saniye kalmalı), %3 hidrojen peroksit konsantrasyonu (yüzeyde 1 dakika bekletilmeli), %5-%6 sodyum hipoklorit konsantrasyonuna sahip çamaşır suyu (yüzeyde 1 dakika bekletilmeli) öneriliyor” ifadesini kullandı.

Sıklıkla ve yoğun şekilde kullanılan dezenfektanların ve özellikle çamaşır suyunun insan sağlığını olumsuz etkilediği hatırlatmasında da bulunan Sütçü, söz konusu dezenfektanların bronşiyal astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylerde ise atak sayılarında artışa neden olabileceğini aktardı.

Prof. Dr. Sütçü, sık kullanılan yüzeylerin dezenfeksiyonunu mümkünse solunum yolları aşırı hassasiyeti olan, astım veya KOAH olan bireylerin yapmaması gerektiğini kaydederek, temizlik yapan kişinin maske ve eldiven kullanması, ortamın temizlik yapılırken ve sonrasında birkaç saat havalandırılmasının yanı sıra temizlik sonrasında mevcut ortamdan farklı bir yere geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Püskürtmeli dezenfektan kullanılması veya dezenfektanın sıcak suyla karıştırılmasının daha fazla zararlı partikülün havaya yayılmasına neden olduğuna dikkat çeken Sütçü, “Ayrıca bir dezenfektanın diğer dezenfektanlarla karışımı yapılmamalıdır” açıklamasında bulundu.

Sütçü, temizlik sırasında koruyucu gözlük takılması ve dezenfektan ile temas eden cildin bol su ile yıkanması ve sonrasında kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğini aktararak, “Evde bulunan evcil hayvanların da korunması gerektiği unutulmamalıdır” dedi.