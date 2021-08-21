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Covid-19'dan bir can kaybı daha

KKTC'de koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 47'ye yükseldi..

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:45
Covid-19'dan bir can kaybı daha

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısıyla tedavi gören 95 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos’ta Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan ve bugün yoğun bakıma alınan 95 yaşındaki erkek hasta M.Y, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

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Son Güncelleme: 21.08.2021 13:52
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