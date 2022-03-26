Covid 19'dan 2 can kaybı, 531 yeni vaka

Vakaların 227'si Lefkoşa, 118'i Girne, 97'si Gazimağusa, 57'i Güzelyurt, 19'u İskele ve 13'ü Lefke bölgesinden.

26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:"Bugün Yapılan Test Sayısı 21.433. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 531. Yerel Vaka Sayısı 531. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 488. Bugün Kaybedilen Hasta 2. Yapılan Toplam Test Sayısı 6.296.585. Toplam Vaka Sayısı 81.218. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 74.969. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 6039. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 46. Karantinadaki Vaka Sayısı 5986. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 212. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 7. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 46.Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 218. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 1640. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 138443"