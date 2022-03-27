Covid-19 bugün 4 can daha aldı

KKTC'de bugün 4 kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti. Yapılan 20 bin 616 test sonucu 747 pozitif vakaya rastlanırken 579 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele ve 12 kişi Lefke Bölgesinden.
27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 747
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 747
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 579
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201
Toplam Vaka Sayısı: 81.448
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6204
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615 "