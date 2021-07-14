Covid-19 başhekime de bulaştı!

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, hızlı test (antijen) sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Uçaner’in açıklaması şu şekilde:

“Şu an için PCR sonucumu bekliyorum. Hızlı test pozitif, doğru ama doğrulama şart. Bir süredir Acil Durum Hastanesi dışında bir yere gitmiyorum,klinikte hasta bakmıyorum, sosyal ortamlara katılmıyorum.ADH nde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Mesleğimiz gereği risk hep var. Şu anda izoleyim ve PCR sonucunu bekliyorum. Çok sayıda temaslım olduğu doğru değil, zaten dünkü rutin testim negatif çıkmıştı. Dolayısı ile spekülatif haberlere gerek yok. Ben zaten gerekli açıklamaları yapacağım.”