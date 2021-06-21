Covid-19 aşısı olanlar hangi AB ülkelerine seyahat edebiliyor?

ALMANYA

Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarından iki doz olan kişilerin Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceği bildirildi.



Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

FRANSA

Fransa, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.



Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi.



Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" değerlendirmesinde bulundu.



Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Covid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.

İSPANYA

İspanya, dünyanın birçok ülkesinden gelecek aşı olmuş turistler için kapılarını 7 Haziran'da açtı. Aralarında birçok AB ülkesinin de bulunduğu "riskli bölgelerden" gelenlerin ise İspanya'ya girişte Avrupa İlaç Ajansı veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kullanım onayı verilen aşılarının tüm dozlarının en az 14 gün önce tamamlandığını, Covid-19 geçirdikten sonra iyileştiklerini veya sonucu negatif olan test yaptırdıklarını kanıtlamaları gerekiyor.

İspanya'nın İngiltere'den gelen turistlerin aşı durumunu dikkate alınmaksızın girişlerine izin vermesi Avrupa'da şaşkınlık yaratmıştı. Artık AB vatandaşlarının çoğunun da Covid-19'a karşı bağışıklık kazandığını veya test sonucu göstermesi gerekiyor. Hindistan'dan gelenlere ise sıkı kısıtlamalar uygulanıyor. "TravelSafe" adlı internet sayfasında İspanya'ya seyahatlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

YUNANİSTAN

Yunanistan aralarında bütün AB ülkeleri, Türkiye, ABD, Kanada, Rusya ve Çin'in bulunduğu yaklaşık 50 ülkenin vatandaşlarının Yunanistan'a gelmesine izin veriyor. Yunanistan'a seyahat etmek isteyenlerin aşı belgesi, negatif PCR test sonucu veya Covid-19'u atlattığını göstermesi gerekiyor. Yunanistan hükümeti BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Johnson, SputnikV, CanSino, Sinopharm ve Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşılarını kabul ediyor.

Yunan yetkililer, son dozu 14 gün önce almış olanların tamamen aşılanmış sayıyor. Buna rağmen, havalimanlarında bütün yolculara rastgele hızlı test yapılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, ülkeye giriş yapılmadan en az 24 saat önce bir formun doldurulması isteniyor. "Visit Greece" adlı internet sayfasında, Yunanistan'a seyahatle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

GÜNEY KIBRIS

Güney Kıbrıs, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri ile Kanada, Mısır, Sırbistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistlere 25 Mayıs'ta sınırlarını açtı. Trafik lambası sistemi uygulayan Güney Kıbrıs'ta, "turuncu" veya "kırmızı" kategorideki ülkelerden gelenlerin test kurallarına uymaları gerekiyor. Ancak aşılarını tamamlayarak, geçerli bir aşı kimliği sunan turistlerin ülkelerinin dahil olduğu kategoriden bağımsız olarak Kıbrıs'a girişine izin veriliyor.

Güney Kıbrıs, EMA tarafından onay verilen aşıların yanı sıra Sputnik V ve Sinopharm aşılarını da kabul ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, aşılarının tüm dozlarını alanları aşılanmış sayıyor. Ülkeye gitmek isteyen herkesin hareket etmeden önce "Kıbrıs Uçuş Belgesi"ni (Cyprus Flight Pass) doldurması gerekiyor.

HIRVATİSTAN

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Covid-19 haritasına göre turuncu, kırmızı veya koyu kırmızı kategoride yer alan AB ülkelerinden gelenler, AB'de kabul edilen aşılar veya Sputnik V aşısını olduklarını belgeledikleri takdirde, Hırvistan'a gidebilecekler. Ancak, aşının türüne ve yapılan doza göre farklı uygulamalar mevcut.

Hırvatistan, Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin veya test sonucu gösterenlerin de ülkeye girişine izin veriyor. Hırvatistan'daki bir konaklama tesisine ödeme yapıldığı sürece, AB dışından gelenlere de aynı kurallar uygulanıyor. AB'nin zorunlu olmayan seyahat yasaklarının kaldırılmasını önerdiği ülkeler için ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan'dan gelenlerin için ise aşı durumundan bağımsız olarak karantina zorunluluğu bulunuyor. Hırvatistan'a seyahat için ülkenin turizm sayfasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

PORTEKİZ

Portekiz'e bağlı Madeira Özerk Bölgesi, turistlerden karantina veya test istemiyor. "Madeira safe to discover" internet sayfasında "resmi bütün aşıların kabul edildiği" belirtiliyor.

Aşı belgesinin İngilizce olması gerektiği, resmi makamlar tarafından verilmiş olması gerektiği vurgulanıyor. Aşı belgesinde, seyahat eden kişinin kimlik bilgilerinin yanı sıra aşının türünün, ne zaman yapıldığının belirtilmesi gerekiyor. Covid-19 atlatmış olanlar testten muaf tutuluyor. Diğer ziyaretçilerin ise test yaptırması isteniyor. Madeira hükümeti bütün turistlere ücretsiz PCR testi yaptırma imkânı sunuyor. Anakara Portekiz'de ise aşı durumundan bağımsız olarak turistlerin çoğundan Covid-19 testinin sonucunun negatif olması isteniyor.