Coşkun’dan “Sendika” açıklaması

Coşkunun açıklaması şöyle;

Öncelikle açıklamama mübarek ramazan ayının rahmetinin ve bereketinin tüm milletimizin üzerinde olmasını temenni ederek başlamak istiyorum.

Bazı mecralarda 2011 yılında öğrenci olduğum zamanlarda tamamıyla yönetim kurulunu tamamlayabilmek adına rica üzerine üye olduğum kendini bilmez bir sendikanın yönetim kurulunda adım geçmektedir. Bundan duyduğum rahatsızlığı Kıbrıs Türk Milletine arz ederim. Ben bu dönemlerde Merhum Vural Türkmen’in genel başkanlığını yapmış olduğu TMT mücahitler derneği gençlik hareketi olan Genc TMTcilerin başkanlığını sürdürmekteydim. Ondan sonra siyasi kariyerime Milliyetçi demokrasi partisi kurucu üyeliği ve genel başkan yardımcılığı olarak devam ettim. Bahsi gecen sendikanın hiç bir organında görev almadım ve yönetimi ile uzaktan yakından alakam olmamıştır . 2008, 2018 yılları arasında ada içerisinde yapılanan fetö ve pkk yapılanmaları başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bölünmez bütünlüğüne tehdit unsuru oluşturacak bütün oluşumlara her koşulda karşı geldim. Kıbrıs Türk halkı günümüzde yeni bir oyunla karşı karşıya ve böl parçala yönet politikalarıyla bizleri Anavatanımızdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunu fırsat bilen işbirlikçiler kesinlikle istediklerine ulaşamayacaktır. Kıbrıs Türkü bütün oyunları bozacak bölünmez bütünlüğünü koruyacaktır.