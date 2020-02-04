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Corona virüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin'de, virüs taşıdığı şüpheli olanların 23 bin 438'e, müşahede altına alınanların sayısı 171 bin 329'a yükseldi. Son 24 saatte 64 can kaybı yaşandı, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde de yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Corona virüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin'de, virüs taşıdığı şüpheli olanların 23 bin 438'e, müşahede altına alınanların sayısı 171 bin 329'a yükseldi. Son 24 saatte 64 can kaybı yaşandı, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde de yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

04 Şubat 2020 Salı 08:51
Corona virüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM HABERİ

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.

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Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8’e çıktı.

HONG KONG'DA İLK CAN KAYBI

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay Corona virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin başkenti Wuhan kentinde bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak’ta Hong Kong'a geldi. 

İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişi aynı gün içinde Kraliçe Elizabeth Hastanesine alınarak Corona virüs teşhisi konuldu ve bazı sağlık sorunları yaşadığı da belirtilen hasta, karantina tedbirleri uygulanması üzere Prenser Margaret Hastanesine nakledildi.

Corona virüs teşhisli hasta burada hayatını kaybetti.  

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsÇin
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