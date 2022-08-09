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Çöplük yangınına paletli dozerle destek verilecek

09 Ağustos 2022 Salı 12:00
Çöplük yangınına paletli dozerle destek verilecek

 İçişleri Bakanı Öztürkler de yarın bölgede olacak, çalışmaları yerinde izleyecek, Lefke'deki yetkililerle görüşecek

Lefke çöplüğündeki yangın söndürme çalışmalarına paletli dozerle destek verilecek.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in girişimiyle bölgeye gönderilecek paletli dozer çalışmalara yarın başlayacak, söndürme, soğutma ve yanan alanın rehabilitesi için çalışılacak.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada yarın çalışmaları yerinde inceleyeceğini; Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’le de görüşeceğini kaydetti. Öztürkler, yarın sabah 09.00’da Lefke çöplüğünde olacak.

Üç haftadır devam eden yangına itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Lefke Belediyesi, turizm ve tarım bakanlıkları iş birliğinde müdahale edilmiş, söndürme çalışmalarına helikopter de dahil edilmişti.

Birçok bölge sakini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta çöplüğün, çöplükten yükselen dumanların insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği zarar dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 09.08.2022 20:15
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