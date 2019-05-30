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Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor

Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:23
Çömlekçi Çiftliği’nin tahliyesi için çalışma başlatılıyor

Ercan Havaalanı’nı genişletme çalışmaları çerçevesinde Devlet Üretme Çiftlikleri’ne (DÜÇ) ait olan Çömlekçi Çiftliği’nin havaalanı sınırları içinde kalacak bölümü için tahliye işlemi başlatılıyor. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Çömlekçi Çiftliği’nin tahliye edilecek kısmında incelemelerde bulunarak, çalışmaların hızlı ve koordineli şekilde yürütebilmesi yönünde fikir birliğine vardı. 

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Ayrıca iki bakan, çalışmaların hızlandırılması için gerekli talimatları verdi.  

 

Son Güncelleme: 30.05.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
Çömlekçi Çiftliği’nin TahliyesiDüç çiftlik
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