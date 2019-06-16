Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), çölleşmeyi engellemek amacıyla toprak koruma tekniklerinin zorunlu kılınması gerektiğini belirtti.

ZMO Genel Sekreteri Erkut Uluçam, Çölleşme ile Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, çölleşme ve kuraklığın küresel bir sorun olduğunu, çölleşmenin; varolan çöllerin yaygınlaşması olmadığını; uzun kuraklık ve seller gibi iklim değişimleri ve insan faaliyetlerinden kaynaklı toprak verimliliği kaybı ve bitki örtüsünün azalması olduğunu kaydetti.

Uluçam şöyle dedi.

“Çölleşmenin endişe verici yönü, bu alanlarda yüzlerce yılda oluşan toprağın üst katmanının, eğer doğru yönetilmezse birkaç yılda su ve rüzgar erozyonu ile kaybolabilecek olmasıdır. Aşırı ekim, aşırı otlatma, ormanların tahribatı, uygun olmayan sulama uygulamaları, insanların oluşturduğu çölleşme faktörlerinin bir kaçıdır.

Bu nedenler doğrultusunda ülkemizde tarım arazilerinde toprak koruma tekniklerinin üreticilere benimsetilerek yaygınlaştırılması ve toprak koruma tekniklerinin yasal zorunluluk olarak uygulamaya konulması elzemdir.”



