Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı

Çevre Koruma Dairesi, dün itibarıyla ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı “çöz tozu taşınımı” nedeniyle ülkede hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığını açıkladı.

Çevre Dairesi, özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemler almaları tavsiyesinde bulundu.

Çevre Koruma Dairesi’nin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıkladığı Hava Kalitesi Ölçüm Ağından elde edilen sonuçlara göre, son 24 saatte çapı 10 mikrometreden küçük olan partiküler madde konsantrasyonunun saatlik ortalaması Lefkoşa trafik noktasında 157 µg/m ³ (mikrogram / metreküp), Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde 153 µg/m ³ (mikrogram / metreküp), Gazimağusa’da 80 µg/m ³, Girne’de 123 µg/m ³ , Lefkoşa Surlariçi’nde 108 µg/m ³, Güzelyurt’ta 166 µg/m ³ , Teknecik’te 134 µg/m ³, Kalecik’te 72 µg/m ³, İskele’de 108 µg/m ³ ve Alevkayası’nda 82 µg/m ³ değerine kadar ulaştı.



Partiküler madde konsantrasyon oranının, 50 µg/m ³ olan günlük oranın aşılması bekleniyor.Daire, solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin sağlığı olumsuz etkilemesinden dolayı özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemleri almaları tavsiyesinde de bulundu.