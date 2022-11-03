banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla...
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Döviz Kurları (03 Kasım 2022)
Döviz Kurları (03 Kasım 2022)
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Meclis Başkanı Töre, Şentop'la görüştü!
Meclis Başkanı Töre, Şentop'la görüştü!
banner404

Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek

Çoklu tarife uygulamasının sanılanın aksine vatandaşa daha pahalıya patlayacak

03 Kasım 2022 Perşembe 09:42
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek

Vatandaşın elektrik tüketiminde belirli zaman dilimlerine kaydırılarak daha az elektrik ücreti ödemesini sağlayacağı iddiası ile Kıb-TEK tarafından 1 Kasım’da uygulamaya konulan tercihli çoklu tarife uygulamasının sanılanın aksine vatandaşa daha pahalıya patlayacak

“TEK ZAMANLI TARİFE DAHA UCUZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu hane halkının tüketiminin ancak yüzde 35-40’ının ucuz olan zaman dilimine kaydırabildiğini ifade ederek buna rağmen yüzde 50’sini kaydırabilen vatandaşlar için bir hesaplama yaptığını ve buna göre tek zamanlı tarifenin bariz bir şekilde daha ucuz olduğunu savundu

Avcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

UBP-DP-YDP Hükümeti bir işbilmezliğe daha imza attı !

Bugün yürürlüğe giren evlere şenlik Çoklu Tarife Sistemi ile AZ TÜKETEN DAHA FAZLA , ÇOK TÜKETEN DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK !

Hane halkı, aylık elektrik tüketiminin %50'sini Puant Dışı (Elektrik Fiyatının düşük olduğu saatlerde) kullansa dahi;

Aylık 1,000kWs'in ALTINDA tüketimi olan konutlarda, "Tek Zamanlı Tarife",

Aylık 1,000kWs'in ÜZERİNDE tüketimi olan konutlarda, "Çok Zamanlı Tarife",

kullanan abonelerin DAHA DÜŞÜK FATURA ÖDEYECEĞİ tablosu ortaya çıkmaktadır.

Bu hali ile Çoklu Tarife Uygulaması, Çoklu Tarifenin mantığı ile taban tabana zıttır!

Çok Zamanlı Tarife ve Tek Zamanlı Tarife nedir? Neden uygulanır?

Çok Zamanlı Tarife, elektrik tüketimini, tüketimin yoğun olduğu saatlerden daha düşük olduğu saatlere çekmek, elektrik tüketimini azaltmak ve vatandaşa maliyetinin altında elektrik satın alma ve faturaları düşürebilme imkanı sunmak için uygulanan tarife tipidir.

Tek zamanlı tarife ise elektrik birim fiyatının, elektrik tüketiminizin gerçekleştiği gün veya saate bağlı olarak değişiklik göstermediği tarife tipidir.

UBP-DP-YDP Hükümetinin Çoklu Tarifesi ile ne yapıldı?

UBP-DP-YDP Hükümeti ile birlikte, Dörtlü Hükümet Döneminde uygulanan 30 günlük periyotta 300kWs’in altında tüketim yapan abonelere uygulanan, enerji verimliliğini ve tasarrufu teşvik eden %15’LİK İNDİRİM YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Akabinde ise yine UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından duyurusu yapılan fiyat oranları ile, Çoklu Tarife’de AZ TÜKETENE DAHA FAZLA, ÇOK TÜKETENE DAHA AZ FATURA GELMESİNİ SAĞLAYACAK, dünyada eşi benzeri olmayan, evlere şenlik yeni Çoklu Tarife uygulaması yürürlüğe kondu.

2018-2019 döneminde Çoklu Tarifeye geçmeden önce Elektrik Mühendisleri Odası ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu birlikte yürüttüğümüz çalışmada;

Dört Kişilik bir ailenin minimum elektrik tüketimini 330kWs/Ay olarak tespit etmiştik.

Dört Kişilik bir ailenin beklenen elektrik tüketimini ise 660kWs/Ay olarak tespit etmiştik.

Bu sebepten ötürü tabloda Tek ve Çoklu Tarife Ücretlerinde;

Konutlarda = 300 / 600 / 900 / 1200 / 2000 kWs

Aylık elektrik tüketimi olması halinde gelecek olan fatura tutarını özetlemeye çalıştım.

Ortaya çıkan sonuç:

Her alanda yaptığınız gibi bunuda YÜZÜNÜZE GÖZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ !

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Şingirli UBP ne isterse açıklasın kararı halk verecek
Şingirli UBP ne isterse açıklasın kararı halk verecek
Antalya-Kıbrıs arasında deprem meydana geldi
Antalya-Kıbrıs arasında deprem meydana geldi
UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı
UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı
Gönyeli çemberi yakınlarında kaza! 1 km'lik araç kuyruğu oluştu
Gönyeli çemberi yakınlarında kaza! 1 km'lik araç kuyruğu oluştu
Çavuşoğlu Turunç’u kabul etti
Çavuşoğlu Turunç’u kabul etti
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Pazartesi Gününden İtibaren Yabancıların Çalışma Ön İzin Başvurularını Almayacak
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Pazartesi Gününden İtibaren Yabancıların Çalışma Ön İzin Başvurularını Almayacak
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
Haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı!
KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti
KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim