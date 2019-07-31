Çöken Surların Tamirine İlişkin Süreç Proje Uygulama Aşamasında

ÇÖKEN BÖLÜMDEKİ NEM SORUNUNUN KALICI OLARAK ÇÖZÜLMESİ İÇİN AY ORTASINA KADAR DRENAJ UYGULAMASI YAPILACAK. DAHA SONRA SURLARIN TAMİRATINA BAŞLANACAK

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Surları’nın Cephane (Quirini) Tabyası’nda çöken bölümünün tamir edilmesiyle ilgili sürecin, proje ve uygulama aşamasına geldiği belirtildi. Çöken bölümdeki nem sorununun kalıcı olarak çözülmesi için ilk aşamada Ağustos ayı ortasına kadar drenaj uygulaması yapılacak, hemen ardından da surların tamiratına başlanacak.



Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu başkanlığında, bugün, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, konuyla ilgili birim ve kurumlarla çöken bölümlerin tamiratı planlandı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Cephane (Quirini) Tabyası’nda çökmeye neden olan nem sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla süratle bir drenaj projesi hazırlanması, bu projenin en geç Ağustos ayının ortasına kadar hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.



Nem sorununun kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılmasının ardından çöken bölümün tamiratına Eylül ayında başlanması da karara bağlandı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin sorumluluğunda bulunmakla birlikte, çöken bölgenin tamirat maliyetinin ilgili dairenin bütçe imkanlarını aşması nedeniyle tamirat, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yapılacak. Komite bu amaçla acil olmayan başka projeleri dondurarak, 2019 yılına ait bütçesinden kaynak aktaracak.Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda Hüdaoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hıncal, LTB Su İşleri Şube Amiri Şükrü Özgüvenli ve Planlama İnşaat Dairesi Kontrol Şube Amiri Tamer Seral yer aldı.

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