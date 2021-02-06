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Çok sayıda polisimiz devre dışı!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dünden itibaren gelen bilgilere göre Polis teşkilatımızda sayıları neredeyse 100’e varan polisimiz pozitif vakaların temaslısı olarak karantina merkezlerine alındı.” dedi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 11:56
Çok sayıda polisimiz devre dışı!
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Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“Dünden itibaren gelen bilgilere göre Polis teşkilatımızda sayıları neredeyse 100’e varan polisimiz pozitif vakaların temaslısı olarak karantina merkezlerine alındı. Her pozitif çıkan polisin birlikte çalıştığı vardiyasındaki polisler de karantinaya alındığından çok sayıda polisimiz DEVRE DIŞI kalmış durumda. Trafik şubesi ardından cürümleri önleme şubesi, bazı karakollar ve şimdi de sanırım özel harekat.

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Görevleri gereği polislerimiz ifade alma, olay yeri inceleme, mültecilerle ilgili işlemler, göz altına alma, karakolda zanlı sorgulama ve bazı izinler için polise başvuru yapmaya gelenler gibi işlemler nedeniyle kişilerle sürekli temas halinde ve yüksek risk altında.

Zor ve riskli çalışma koşulları ortada, en azından teşkilat içerisinde BİR AN ÖNCE genel bir PCR TARAMASI yapılması gerekir diye düşünüyorum. Hatta kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü olan kişiler yanısıra sağlık personelimiz gibi polislerimiz, sivil savunma personelimiz ve gümrük çalışanlarımız da öncelikli gruptadırlar. Bir an önce AŞILANMALARI GEREKİR.

Dünyada da “frontline workers” olarak değerlendirilen bu grupların aşılanmasına öncelik verilmiş durumdadır. Aksi halde salgınla mücadele süreci tehlikeye girer.

Virüs değil #HalkKazanacak“

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayKktc PolisPozitif Vaka
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