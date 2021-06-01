Çocuklarla kuş yuvası boyama etkinliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy yaptığı yazılı açıklamada, boyanan yuvaların 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Kalkanlı Tepebaşı yangın bölgesinde asılacağını belirtti.

Özsoy, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın Orman Dairesi ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası ile yangın bölgelerinde asılmak üzere hazırlanan kuş yuvalarının çocuklar tarafından kuş ve çiçek motifleri ile boyandığını belirtti.

Özellikle çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelede kullanılan böcekçil kuşların üreyebilmesi için yerleştirilecek yuvalar birçok hayırsever “Çevre gönüllüsünün” yanı sıra, Arkın Group’un kurumsal sponsorluğunda imal edildiğini dile getiren Özsoy, yuvalara kokusuz doğal boyalar ile desen boyama etkinliğine Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sihirli Dünyam Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Çocuk Esirgeme Kurumu Etüd Merkezi eğitmenleri kanalı ile ulaşılan çocukları ile Lefkoşa Merkez Lions ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulüpleri’nin üyelerinin çocuk ve torunlarının katıldığını kaydetti.

Ülkede yaşanan yangınlarda zarar görmüş tüm ormanlarda yuvasız kalan kuşlara barınacak yuva ihtiyaçlarını karşılamak üzere imal edilen kuş yuvalarının ilk etabının 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla asıldığını belirten Özsoy, 2. Etap yuva yerleştirme etkinliğinin ise 5 Haziran tarihinde saat 10.00’da Kalkanlı Tepebaşı arasında ağaçlandırma alanında Vakıf, Lions Kulüpleri ve Orman Dairesi ekipleri tarafından yapılacak yuva asma etkinliği ile gerçekleşeceğini kaydetti.