“Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek, onları mutlu etmek en büyük dileğimizdir”

“ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEMEYİ GÖRMEK, ONLARI MUTLU ETMEK EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü üyeleri ile birlikte Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti; öğrencilere yeni yıl hediyelerini vererek öğretmenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Çağatay İlkokulu’na ilk kez ziyarette bulunduğunu dile getiren Sibel Tatar; okulun düzenli, temiz ve donanımlı olduğunu, çocuklara mutlu bir ortamda kaliteli eğitim olanağı sunduğunu söyledi.

Okul müdürü Sait Coşaner ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla eğitime katkıda bulunduklarını dile getiren Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü olarak bir proje geliştirdiklerini ve bu amaçla Mustafa Çağatay İlkokulu’na ziyarette bulunduklarını ifade etti.

“PROJENİN EN GÜZEL PARÇASI, O ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEMEYİ GÖRMEKTİR”

Bütün okulların mutlu ve huzurlu bir ortamda, öğrencilere eğitim imkânı sağlamasını temenni eden Sibel Tatar; Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün desteğiyle ortaya çıkan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutlu olmasını hedefleyen bir proje gerçekleştirdiklerini belirtti.



Öğrenciler tarafından yeni yılda istedikleri hediyenin bir kâğıda yazıldığını ve bu kâğıdın yılbaşı ağaçları üzerine asılarak iş yerlerine yerleştirildiğini ifade eden Tatar, duyarlı vatandaşlar tarafından alınan hediyelerin daha sonra Bellapais Inner Wheel Kulübü üyeleri tarafından okullara götürülerek dilek sahibi çocuklara teslim edildiğini söyledi.Sibel Tatar; “Bu projenin en güzel parçası, o çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmektir. Onları mutlu etmek, en büyük dileğimizdir” diye konuştu.4 YILDA BİNLERCE ÖĞRENCİNİN DİLEĞİNİN GERÇEKLEŞMESİNE VESİLE OLUNDU2018 yılında kurulan Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün, 4 yılda binlerce öğrenciye dileklerini veya yeni yılda ne hediye almak istediklerini sorarak bunların gerçekleşmesine vesile olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, projeye destek vererek çocukların mutlu olmasına yardımcı olan tüm Bellapais Inner Wheel Kulübü üyeleriyle duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.Okul müdürü Sait Coşaner de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ve Bellapais Inner Wheel Kulübü üyelerini, çocukların yüzünü güldüren böylesine güzel ve anlamlı bir projeye imza attıkları için tebrik ederek teşekkürlerini sundu.