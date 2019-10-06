Çocukların yaşam hakkı niteliklerinin artırılması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belgin Parlakyıldız, Dünya Çocuk Günü kapsamında açıklamalarda bulunarak, dünya çocuklarının beslenme, yoksulluk, eğitim ve çocuk işçiliği gibi konularda sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Parlakyıldız, 1925 yılında Cenevre’de çocukların refahının sağlanması amacıyla düzenlenen Dünya Konferansı’nda Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi’nin kabul edildiğini anımsatarak, 1954 yılında ise “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun aldığı bir kararla her yıl Ekim ayının ilk pazartesinin “Dünya Çocuk Günü” olarak kutlandığını açıkladı.

Dünya Çocuk Günü’nün tüm çocukların ihtiyaç ve problemlerine ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla kutlandığını aktaran Parlakyıldız, çocukların ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını ortaya koyma açısından da gerekli olduğunu kaydetti.

Parlakyıldız, çocukların özellikle erken çocukluk döneminde sağlıklı ve mutlu bir yaşama sahip olabilmeleri için yapılması gerekenler hakkında konuşarak, “Çocuklarımızın sağlığı, gerçek uğraşlarının oyun oynama ve yaşama hakkı niteliğinin arttırılması yönünde olmalıdır” dedi.

Çocukların yaşamlarının ilk yıllarına yapılacak yatırımların getirisinin çok yüksek olacağını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Parlakyıldız, tüm çocuklara sağlık, eğitim ve refah koşullarında iyileşmeler sağlanabileceğini açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Parlakyıldız, çocukları düşüncelerini açıkça ifade etmeye ve içten inandıklarını savunmaya alıştırmamız gerektiğini aktararak, buna karşılık başkalarının düşüncelerine de saygı duymayı öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Çocukların gelişim potansiyellerini arttırmaları için çalışmalar yapılması gerektiğini hatırlatan Parlakyıldız, dünyanın eşitlikçi, güvenli, üretken ve sürdürülebilir olabilmesi için “çocuk değeri farkındalığı” konusunda etkinlik düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Parlakyıldız açıklamalarında son olarak, duyarlı eğitimcilerin ve bilinçli ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklardan oluşan, kendi ile barışık, çözümün bir parçası, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir topluma ulaşmanın önemli olduğunu da ifade etti.