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Çocukların uyku kalitesi, doğru yatak seçiminden geçiyor

Kesintisiz uykunun, çocuk gelişimi için önemi büyük!

Çocukların uyku kalitesi, doğru yatak seçiminden geçiyor

Kesintisiz uykunun, çocuk gelişimi için önemi büyük!

04 Şubat 2020 Salı 20:05
Çocukların uyku kalitesi, doğru yatak seçiminden geçiyor

Kesintisiz uykunun, çocuk gelişimi için önemi büyük!

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Çocukların uyku kalitesi, doğru yatak seçiminden geçiyor

Hayatınıza yeni bir bireyin dahil olmasına az bir zaman kaldı. Bu heyecanlı bekleyiş için alışverişe muhtemelen başladınız bile. Peki, minik bebeğinizin gelişimi için önemli olan, üzerinde günün 12-16 saatini geçireceği ve mışıl mışıl uyuması gereken yatağı seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen’e göre; uyku sağlığını bozmayacak, omurgayı destekleyecek, vücut yapısıyla uyumlu güvenliği ve konforu üst düzeyde tutan yataklar minik bedenler için ideal.

 Çocuk gelişiminde kesintisiz uykunun rolü çok büyük

Miniklerin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri için deliksiz uyku ve oyun oldukça önemli. Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi hipofiz bezinin daha fazla büyüme hormonu salgılamasını sağlar. Dolayısıyla kesintisiz uyku, çocuk gelişiminde en az beslenme kadar önemli bir rol oynar. Bu noktada da çocukların uyku kalitesi de seçimini yaptığınız yataklarla doğru orantılıdır.

“Bebeklerin kas gelişimin 6. aya kadar devam ettiğinin farkındalığıyla ürünler geliştiriyoruz”

Bebeklerin günün büyük bölümünü uyuyarak geçirdikleri için yatak seçiminin oldukça önemli olduğunu belirten Emre Gökmen, doğru yatak seçiminin huzurlu ve rahat bir uykunun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi. Gökmen, ebeveynlerin bebeğin gelişimini destekleyecek malzemelerden oluşan, orta sertlikteki yatakları tercih etmeye özen göstermeleri gerektiğini belirtti.  Gökmen, “Biz Bambi olarak bebeklerin kas gelişimin 6. aya kadar devam ettiğinin ve mide kapakçığının görevini tam olarak yapamadığının farkındalığıyla ürünler geliştiriyoruz. Bebeklere daha güvenilir ve konforlu bir uyku sunmak için ebeveynlerin aradığı teknolojiyi yataklarımıza kodluyoruz” dedi.

Temiz bir uyku için Fermuarlı Çıkarılabilir Ped

Bebeğin yatacağı yerin hijyeninin de oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Gökmen, fermuarlı pedlerin bu konuda ailelere yardımcı olduğunu aktardı. Öncelikle yastık, yatak ve yorganların antibakteriyel ve antialerjik özelliklere sahip olması gerektiğinin de altını çizen Gökmen,  aileleri bu bakış açısıyla tasarlanan ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

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BambiYatak
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