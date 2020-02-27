Çocukların sanatla buluşma noktası

Düzenlenen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu, kurs eğitmenleri, kursiyerler, aileler ve sanatseverler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler yaparken, sanatın önemine işaret etti ve hem çocukları hem de aileleri kursa gösterdikleri ilgi nedeni ile kutladı.

Keçecioğlu: Çocuklarımız bağırmak yerine konuşmayı, ayrışmak yerine bütünleşmeyi öğreniyor

EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu ise yaptığı konuşmada, LTB’nin yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, LTB’yi en büyük paydaşları olarak gördüklerini ve kurumlarının gerçek yol arkadaşı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Keçecioğlu, kurs eğitmenleri Ozan Özgenler ve Bahire Deniz’in çocuklara sanat anlayışı kazandırdığını, bu sayede çocuklarımızın bağırmak yerine konuşmayı, ayrışmak yerine bütünleşmeyi öğrendiklerini ifade etti. Keçecioğlu bu vizyona sahip olan ve çocuklarını sanata yönlendiren aileleri de kutladığını sözlerine ekledi.

Başkan Harmancı: Kıbrıs Türk halkı özgürlüğünü sonuna kadar kullanabileceği alanlar istiyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA ile 5 yıldır sürdürülen güzel işbirliğine atıfta bulunarak, düzenlenen kursun yarınımız olan çocuklar ve bugünümüz bireyleri için önem taşıdığını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü sonuna kadar kullanabileceği alanlar istediğini belirten Başkan Harmancı, “Özgür bireyler yetiştirmenin en önemli öğrelerinden biri onların sanatla yoğrulması ve o ortamın yaratılmasıdır” dedi.

“Bölgede 3 ayrı hizmet binasını devreye koymaya hazırlanıyoruz”

Başkan Harmancı LTB olarak Yenişehir’de bulunan EMAA Sanat Merkezi’nin karşı tarafına El Ele Çocuk Kreşi’ni taşıyacaklarını ve Eylül ayında başlayacak yeni eğitim öğretim yılında buranın hizmete gireceğini ifade etti.

Yine EMAA Sanat Merkezi’nin diğer tarafında yer alan ve uzun zamandır atıl durumdaki binada tadilat çalışmalarının sürdüğünü, burada 8 Mart’ta açılışını yapacakları Kadın Çalışmaları Merkezi’nin yanı sıra Engelli Geçici Barınma Merkezi’ni hizmete koyacaklarının altını çizerek sözlerini noktaladı.